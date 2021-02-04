Украина Что подарить второй половинке на 14 февраля: лучшие идеи по знаку Зодиака

2021-02-04 19:30

Астролог Хаял Алекперов составил гороскоп подарков ко Дню святого Валентина, который отмечают 14 февраля.

В комментарии "КП Украина" он рассказал, что подарить разным знакам Зодиака в этот праздник.

Что подарить Овну на День влюбленных

Любой презент, который пригодится в быту, несомненно, их порадует. Речь идет практически обо всем: от духов - до стильного гаджета.

Что подарить Тельцу на День влюбленных

Для этих знаков важен элемент неожиданности. В целом же Тельцы питают особую слабость к красивым вещам. Обратите внимание на то, чтобы вещь была стильной и при этом утонченной.

Что подарить Близнецам на День влюбленных

Лучшим подарком для них будет впечатление. Это может быть романтическая поездка, необычная экскурсия или кулинарный мастер-класс.

Что подарить Раку на День влюбленных

Для Раков важны уют и комфорт. Но при выборе подарка вам не нужно оббегать магазины в поисках новинок техники или моды. Главное - внимательно изучить, какие вещи являются фаворитами представителей этого знака.

Что подарить Льву на День влюбленных

Люди этого знака постоянно следят за модой и всегда выглядят стильно. Вам нужно помнить, что они ценят вещи, которые подчеркнут их характер и статус. Обратите внимание на уникальные, дизайнерские украшения и аксессуары.

Что подарить Деве на День влюбленных

Тут важно внимательно относиться не только к самому подарку, а и к обстоятельствам, в которых вы хотите вручить свой презент. Девы оценят подарок с подтекстом, в которых вы выразите ваше отношение к ним. Обратите внимание на глубокий красный цвет, который скажет Девам о вашей любви.

Что подарить Весам на День влюбленных

Этим людям вряд ли можно угодить, если купить вещь из новой коллекции. Хорошим подарком будет вещь, сделанная или украшенная своими руками.

Что подарить Скорпиону на День влюбленных

Лучший подарок для Скорпионов – уютный вечер с любимым человеком.

Что подарить Стрельцу на День влюбленных

Стрельцы привыкли жить для своих родных и близких людей. Лучшим подарком для них будет возможность получить удовольствие от жизни. Это может быть экскурсия, путешествие или гастро-тур.

Что подарить Козерогу на День влюбленных

Отличный подарок для Козерогов — очередной шанс бросить себе вызов и покорить новую вершину. Рассмотрите в качестве подарка мастер-класс, семинар или абонемент на посещение танцев.

Что подарить Водолею на День влюбленных

Этот знак привлекает искусство, в котором он сможет выразить себя. Холст и краски, набор для оригами, семинар по искусству икебаны, билет на концерт любимой группы - эти подарки могут быть крайне по теме.

Что подарить Рыбам на День влюбленных

Подарок для Рыб вы сможете найти далеко не во всех магазинах. Вы не прогадаете, выбрав классические или винтажные вещи.

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