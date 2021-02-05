Украина Лоукостер SkyUp весной откроет сразу пять новых маршрутов из Киева и Львова - цена билета

2021-02-05 20:34

Как сообщает avianews, весной 2021 года лоукостер SkyUp откроет сразу пять новых маршрутов из Киева и Львова в города Италии и Польши.

С 29 марта авиакомпания планирует летать из Киева в польский Лодзь с частотой два раза в неделю. С 25 апреля число рейсов увеличится до четырех в неделю. Минимальная стоимость авиабилетов начинается от 731 грн в одну сторону*.

С 30 апреля SkyUp запустит рейс Львов-Лодзь с частотой два раза в неделю и ценой билетов от 535 грн в одну сторону.

С 21 мая в расписании стоит рейс Львов-Бергамо. Авиакомпания планирует летать по этому маршруту два раза в неделю и продает билеты от 840 грн в одну сторону.

С 29 мая SkyUp планирует открыть сразу два рейса из Киева - в Бари и Катовице. В первом случае частота полетов составит два раза в неделю, а цена билетов начинается от 1264 грн. Во втором случае в расписании заявлены три рейса в неделю с ценой билетов от 756 грн в одну сторону.

* Для всех маршрутов минимальные цены указаны с учетом перевозки только ручной клади.

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