Мир Из Украины запустили сразу два ж/д маршрута в польский Перемышль - из Киева и Запорожья

2022-06-13 13:32

Укрзализныця уже отправила в первые рейсы два новых поезда в город Перемышль в Польше - из Киева и Запорожья. Билеты на следующие рейсы уже в продаже. Об этом сообщается в Telegram-канале УЗ.

Так, поезд №53/54 Киев - Перемышль - Киев отправляется в 19:48 и прибывает в Перемышль на следующий день в 07:21. В обратном направлении поезд отправляется в 18:39 и прибывает в Киев в 09:21.

В свою очередь поезд №31/32 Запорожье - Перемышль - Запорожье отправляется из Запорожья в 15:30, будет останавливаться в Днепре в 17:33, и прибывает в Перемышль в 12:50. Из Перемышля поезд отходит в 16:00, останавливается в Днепре в 13:26, и прибывает в Запорожье в 15:51.

Запуск новых поездов в Укрзализныци объяснили увеличением числа украинцев, которые возвращаются домой по железной дороге.

"Только за последний месяц по железной дороге в Украину вернулось около 50 000 наших граждан, и мы наблюдаем рост тенденции на возвращение", - уточнили в компании.

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