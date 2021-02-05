Украина Что будет с тарифами на газ, отопление и горячую в Украине - Шмыгаль назвал условия и цены

2021-02-05 13:10

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине цена на газ с февраля составляет 6,99 грн за кубометр.

 "У многих поставщиков она ниже. НАК "Нафтогаз" установил на февраль цену 6,66 грн за кубометр", – сообщил глава правительства в пятницу, 5 февраля, во время выступления в Верховной Раде.

Глава правительства также отметил, что тарифы на тепло и горячую воду не будут подниматься до конца отопительного сезона.

"Относительно платежек на тепло и горячую воду – данные тарифы подниматься не могут.Мы продолжаем переговоры с ассоциациями городов Украины по вопросам формирования этих тарифов, чтобы не накладывать бремя на частные предприятия. Но люди защищены законом. Тарифы на тепло и горячую воду подниматься не будут до конца отопительного сезона", – резюмировал премьер.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В Кабмине срочно нашли два способа заметно снизить тарифы на газ для населения

2021-01-13 08:11

Повышенные тарифы на газ признаны незаконными - есть окончательное решение суда

2019-07-09 11:00

Еще новости в разделе "Украина"

Что будет с тарифами на газ, отопление и горячую в Украине - Шмыгаль назвал условия и цены

2021-02-05 13:10

Что еще нужно принять Верховной Раде для получения нового транша кредита МВФ

2021-02-05 12:43

фото Памятник Степану Бандере во Львове облили красной краской

2021-02-05 11:40

Сегодня в Запорожской области - день траура по погибшим в областной больнице

2021-02-05 09:11
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Что будет с тарифами на газ, отопление и горячую в Украине - Шмыгаль назвал условия и цены 2021-02-05 13:10
Что еще нужно принять Верховной Раде для получения нового транша кредита МВФ 2021-02-05 12:43
фото Памятник Степану Бандере во Львове облили красной краской 2021-02-05 11:40
Сегодня в Запорожской области - день траура по погибшим в областной больнице 2021-02-05 09:11