Украина Что будет с тарифами на газ, отопление и горячую в Украине - Шмыгаль назвал условия и цены

2021-02-05 13:10

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине цена на газ с февраля составляет 6,99 грн за кубометр.

"У многих поставщиков она ниже. НАК "Нафтогаз" установил на февраль цену 6,66 грн за кубометр", – сообщил глава правительства в пятницу, 5 февраля, во время выступления в Верховной Раде.

Глава правительства также отметил, что тарифы на тепло и горячую воду не будут подниматься до конца отопительного сезона.

"Относительно платежек на тепло и горячую воду – данные тарифы подниматься не могут.Мы продолжаем переговоры с ассоциациями городов Украины по вопросам формирования этих тарифов, чтобы не накладывать бремя на частные предприятия. Но люди защищены законом. Тарифы на тепло и горячую воду подниматься не будут до конца отопительного сезона", – резюмировал премьер.

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