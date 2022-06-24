ВОЙНА В Украине В Кабмине пояснили, что будет с тарифами в новом отопительном сезоне и насколько будут греть батареи

2022-06-24 17:32

Зима в Украине будет "сверхсложной". Об этом предупредил глава Минрегиона Алексей Чернышов.

Он отметил, что украинцы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу.

Но отопительный сезон начнут вовремя, а тарифы на тепло не будут меняться. Однако в домах и квартирах будет холоднее.

"Оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономных странах развитой Европы. Как мы переживем эту зиму, зависит от каждого из нас", – заявил министр.

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