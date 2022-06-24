В Кабмине пояснили, что будет с тарифами в новом отопительном сезоне и насколько будут греть батареи

Зима в Украине будет "сверхсложной". Об этом предупредил глава Минрегиона Алексей Чернышов.
Он отметил, что украинцы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу.
Но отопительный сезон начнут вовремя, а тарифы на тепло не будут меняться. Однако в домах и квартирах будет холоднее.
"Оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономных странах развитой Европы. Как мы переживем эту зиму, зависит от каждого из нас", – заявил министр.