Украина В Украине отменили бумажные трудовые книжки: что будет дальше и стоит ли их выбрасывать

2021-02-06 10:00

Верховная Рада приняла закон, которым в Украине отменены трудовые книжки в бумажном виде. Поэтому уже скоро документооборот в данной сфере перейдет в электронный формат, на внедрение которого отводится 5 лет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВРУ.

Правительственный законопроект поддержали 265 депутатов.

Закон предусматривает, что бумажные трудовые книжки не исчезнут сразу, поскольку на процесс перехода на электронный документооборот отводится 5-летний переходный период, в течение которого одновременно могут использоваться и бумажные, и электронные книги.

Что даст введение электронных трудовых книжек

Трудовые книжки были введены десятки лет назад, когда бумажные носители информации были единственными в то время. Сейчас целью правительства является упрощение доступа к информации о стаже работников, а также введение системы автоматического назначения пенсий или других социальных выплат без личного обращения человека.

Другими преимуществами считают устранение угроз потерять или повредить книгу, или фальсифицировать данные в ней.

Трудовая книжка каждого работника велась годами для того, чтобы зафиксировать трудовой стаж, ведь от количества отработанных лет зависел размер будущей пенсии. Ситуация изменилась с 2004 года, когда понятие "трудовой стаж" исчезло и было переименовано в "страховой стаж".

Для получения пенсии считается именно страховой стаж, и только те годы, месяцы и дни, за которые уплачены страховые взносы. Эти данные и вносятся в Государственный реестр общеобязательного социального страхования.

Итак, начиная с 1 января 2004 года, для подтверждения страхового стажа трудовая книжка действительно не нужна. Вся информация о работнике содержится в реестре, которым пользуется Пенсионный фонд при определении стажа для пенсий.

Как будут храниться записи до 2004 года

Закон предусматривает, что все данные из трудовой книжки, а также другие документы, подтверждающие трудовую деятельность, должны быть перенесены в реестр Пенсионного фонда как оцифрованные или сканированные копии. По данным ПФУ, в прошлом году десятки тысяч граждан подали уже электронные копии книжек. Пока что в течение ближайших 5 лет можно будет использовать как бумажную трудовую книжку, так и электронную.

Стоит ли выбрасывать трудовую книжку

Электронные трудовые книжки прежде всего вводятся для тех, кто сейчас еще не думает о пенсии, а не для нынешних пенсионеров. Однако и выбрасывать трудовую книжку спешить не следует. После 5-летнего срока данные о стаже можно будет подать в Пенсионный фонд так же, как и раньше - показав бумажную книгу.

Новый закон предусматривает, что после того, как работнику "завели" электронную трудовую книжку, бумажную работодатель должен отдать на сохранение ее владельцу.

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