Украина Снегопады и морозы возвращаются. На выходные резко ухудшится погода

2021-02-06 11:00

 

В Укргидрометцентре предупредили о значительном похолодании в Украине на выходные. В Карпатах будут снегопады, температура воздуха в некоторых регионах опустится до -13-20.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Завтра в южной части, Ивано-Франковской и Винницкой областях будет идти снег, в остальных регионах без осадков. Температура ночью -6-13, в северных и центральных областях местами до -16, днем -1-8.

Вместе с тем, в Закарпатской и Одесской областях пройдут дожди, температура в течение суток будет от 0 до +5.

7-8 февраля прогнозируют ухудшение погодных условий: снег, на Прикарпатье, в северных и центральных областях значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, днем в южных областях снег с переходом в дождь, гололед.

Температура ночью -13-20, днем -7-14, в южной части и на Прикарпатье ночью -3-10, днем от -4+2. На дорогах страны гололедица.

Напомним, в Украине резко ухудшилась погода, пришло похолодание в северные и центральные регионы. В шести областях идет дождь.

Также синоптики назвали точную дату, когда в Украину придет похолодание. На 7 февраля передают сильные морозы, в некоторых регионах похолодает до -21. Пока неизвестно, сколько продлится холодная погода.

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