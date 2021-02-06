Украина Украинцев "разводят" на деньги при покупке б/у авто в США: водителям дали важные советы

2021-02-06 14:30

Возможность пригнать автомобиль из США в хорошем состоянии и по привлекательной цене является мечтой многих украинцев. Однако иногда желаемое не соответствует действительности, а ловкачи нагло наживаются на доверчивости украинцев: в стране существует несколько десятков недобросовестных компаний, которые обманывают своих клиентов во время пригонки авто из США.

Об этом пишет портал Bigmir.net.

Очень привлекательные цены

Недобросовестные компании заманивают своих жертв слишком низкими ценами даже для автомобилей с американского рынка. Нужно понимать, что из США можно пригнать хороший автомобиль, но для этого нужно самому хоть немного знать цены на автомобили в настоящее время. Также клиента должна насторожить низкая цена на услуги компании. На сегодняшний день за сопровождение клиента во время пригонки авто компании берут от 750 до 1000 долларов. Если же цена находится в районе 500 долларов, а то и ниже, то это уже повод задуматься, не "развод" ли это.

Деньги вперед

Клиент должен быть готовым к тому, что деньги за услуги таким компаниям надо платить сразу, что скрывает в себе определенные риски. К тому же все цены, которые были начислены клиенту на стадии заключения договора, могут неожиданно вырасти. При покупке авто из США всю сумму вы платите поэтапно. Так, после того, как вы отдаете основной костяк суммы за покупку авто на аукционе, вы уже будете готовы платить любые деньги, чтобы только ваш автомобиль доехал до Украины. Иногда стоимость перевозки возрастет незначительно, а иногда речь идет об увеличении цены в несколько раз.

А стоит ли оно того?

Этот вопрос задает себе каждый желающий пригнать авто из США и он не имеет однозначного ответа. Поэтому каждый должен самостоятельно решить, стоит ли заморачиваться с пригонкой авто из США.

Эксперты дали несколько полезных советов, которые помогут принять правильное решение

Не покупайте автомобиль на свои последние деньги. Даже с добросовестными компаниями по пригону авто из США есть риск, что раскроются неожиданные поломки автомобиля. Поэтому когда вы выбираете авто в определенном бюджете, закладывайте еще хотя бы 20% на непредвиденные расходы.

Ответьте себе на вопрос, нельзя на украинском рынке найти хороший автомобиль за приемлемые деньги. Как правило, авто из США люди везут или через их эксклюзивность (подобных авто просто нет в Европе), либо из-за крутой комплектации.

Пользуйтесь услугами проверенных компаний. В идеале нужно смотреть даже не на отзывы в сети, а на отзывы реальных людей. Например, в конкретную компанию можно обращаться, если у вас есть положительный отзыв человека, которому вы доверяете.

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