Украина В Украине запускают автоматическое начисление пенсий: что нужно для подтверждения стажа

2021-02-07 10:00

Верховная Рада Украины в пятницу, 5 февраля, приняла закон, которым будет запущена полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это значит, что пенсии будут начисляться автоматически.

Эксперт рассказывает о том, как будет начисляться пенсия по новому механизму и какие документы должны предоставить пенсионеры.

Отныне получить назначение пенсии можно в личном электронном кабинете на веб-портале е-услуг Пенсионного фонда. Это можно будет сделать без заявления лица.

Согласно закону Пенсионный фонд будет формировать и вести Реестр застрахованных лиц. Включение недостающих сведений о трудовой деятельности работников должно состояться в течение пяти лет со дня вступления в силу данного закона, а сведения будут подавать страхователи или застрахованные лица.

Если в системе не будет данных о страховом стаже, необходимом для назначения пенсии по возрасту, территориальный орган ПФУ обязан проинформировать застрахованное лицо об этом и о необходимости их предоставления.

Как доказать наличие трудового стажа без трудовой книжки

Если трудовая книжка отсутствует, не содержит необходимых записей или эти записи неверные, стаж устанавливается на основании других документов, выданных по месту работы, службы, учебы, а также архивными учреждениями;

Если письменные доказательства трудовой деятельности отсутствуют в целом, подтверждение стажа производится органами Пенсионного фонда на основании показаний свидетелей.

Документы, которые могут принять как доказательство наличия трудового стажа:

справки предприятия;

выписки из приказов;

лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;

удостоверение и характеристики с места работы;

трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении;

другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

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