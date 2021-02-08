Украина Что делать, если застрял в снегу на автомате: советы как вытащить машины из сугробов

2021-02-08 20:00

С проблемами, возникающими в снежную зиму, рано или поздно сталкиваются практически все владельцы авто, причина тому — сильные снегопады, затяжные весны, повторяющиеся оттепели и наседающие вслед за ними морозы и метели, не своевременная очистка дорог от снега. От возможности попадания автомобиля в снежный плен не застрахован никто.

Ситуацию, требующую приложить серьезные усилия для освобождения машины вряд-ли можно отнести к приятным.

Давайте разберемся, почему для автомобилиста лопата, веревка, буксировочный трос — жизненно необходимый инструмент в суровые российские зимы.

Машина застряла в снегу, как подготовить место для выезда авто

Застрять в снегу автомобиль может по разным причинам, чаще всего это случается:

при сворачивании с основной дороги

сугроб возле авто может образоваться при парковке на улице на улице, если ночью начался сильный снегопад

Усугубить ситуацию могут рыхлость снега и лед под ним, очень плохо, если в такой момент рядом не окажется кто-либо, способный оказать помощь.

В первую очередь следует сделать попытку выехать из снега самостоятельно, но перед тем, как приступить к запуску двигателя рекомендуется проверить не закрыта ли снегом выхлопная труба, очистка ее от снега обязательна, в противном случае выхлопные газы могут проникнуть в салон автомобиля и стать причиной отравления.

Затем потребуется выпрямить колеса, т.е. придать им параллельность к корпусу авто, такое действие может значительно упростить задачу.

Зачем нужно приспустить колеса автомобиля

В том случае, если имеется компрессор для накачивания колес можно немного спустить воздух из них. Такое действие может оказаться достаточно эффективным — сцепление с твердым покрытием и налипшим на него льдом и снегом станет немного лучше.

Шансы благополучно выбраться значительно увеличатся.

Расчищаем снег

Также потребуется приложить физические усилия, направить их следует на удаление максимально возможного количества льда и снега от колес, являющихся приводными.

Если случилось так, что ваша информированность о приводе не очень подробная, то вполне возможно самостоятельно определить какие колеса являются приводными — именно они будут пробуксовывать при попытке сдвинуться с места.

Многие внедорожники являются полноприводными, т.е. конструкция их трансмиссии позволяет передавать крутящий момент на все колеса автомобиля.

- Для удаления снега и льда можно воспользоваться лопатой, конечно, если вы человек предусмотрительный и заблаговременно уложили ее в багажник.

- Если же этот бесценный инструмент не окажется под рукой — придется воспользоваться подручными средствами, в крайнем случае — даже отверткой или балонным ключом, которыми можно будет разбить лед, сформировавшийся под колесами авто.

- Рекомендуется убрать снег по направлению движения авто как минимум на полметра, если есть возможность — еще дальше, особенно важно это, если толщина снежного покрова превышает высоту дорожного просвета автомобиля.

Если «пузо» авто сидит в снежном месиве, то потребуется удалить снег из-под машины

Советы, которые будут полезными, если вы попали в снежный плен:

Техника выезда из снежного плена

Выезжать из снежного заноса следует на низкой передаче, крутящий момент, передаваемый на колеса, должен быть минимальным, тогда есть шанс что они перестанут буксовать и машина будет очень медленно, но верно перемещаться вперед.

Как только почувствуете, что колеса пробуксовывают — машину потребуется сразу-же остановить. Наиболее правильным считается вариант — повторять движение взад-вперед до момента ухода колес в пробуксовку.

Двигаться назад следует до тех пор, пока это возможно, далее следует включить переднюю передачу, если есть возможность перемещаться хотя-бы на метр вперед — разогнать машину, потом накатом попытаться пробить дорогу дальше вперед.

Сдавая назад и возвращаясь старайтесь ехать по одной колее, с увеличением созданной вами же колеи шансы выбраться несколько увеличатся.

Особенностью автомобилей, не имеющих специального оборудования тяги является дифференциированное распределение крутящего момента на все ведущие (задние или передние, зависимо от конструкции автомобиля) колеса. Т.е. скорость их вращения имеет разную частоту.

Такой подход позволяет устранить возможность проскальзывания шин о поверхность асфальта при выполнении поворота. Тем не менее, в случае с выездом авто из снежной каши, получается, что проскальзывание и пробуксовывание одного из колес приводит к тому, что другие, которые могли-бы иметь тягу, не будут получать усилий.

Определенный эффект может дать раскачка машины в стороны. Но такой шаг следует предпринимать в качестве крайней меры, исключительно для авто, которые не оборудованы автоматической коробкой передач — раскачивание может очень быстро вывести ее из строя.

Кроме того, для выполнения таких действий потребуется как минимум два помощника — ведь вам потребуется остаться за рулем и попробовать выбраться из снежного замеса.

Что можно подложить под колеса

Поездка в зимнее время по заснеженной дороге всегда связана с некоторыми реальными рисками.

Поэтому инструкторы и опытные водители настоятельно советуют держать в багажнике:

пару килограмм песка, для удобства его можно пересыпать в мешок

лопату, которой удобно будет расчистить снег возле колес застрявшей машины

несколько пачек поваренной соли

колесные цепи.

Наличие этих нехитрых приспособлений позволит упростить задачу вызволения из плена застрявшего в снегу авто.

Более того, лопату из багажника не стоит выбрасывать даже летом.

У хорошо подготовившихся к зиме водителей в запасе должны иметься специальные цепи — это идеальный вариант того, что можно положить под колеса забуксовавшего авто.

Как выбраться из сугроба — воспользуемся подсказками бывалых водителей:

Если же цепями не запаслись заранее, то придется пройтись по окрестностям и насобирать обломанных веточек, сухих сорняков, досточек, тряпок и т.п., можно использовать коврики, которые кладут под ноги в автомобиле.

Коврики, к сожалению, испортятся, но возможно это ваш шанс побыстрей выбраться на твердую дорогу.

С педалью акселератора следует обращаться как можно осторожнее, приступать к действиям можно только убедившись, что за машиной не стоят люди — все, что было набросано под колеса может вылететь из-под них с немалой скоростью.

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