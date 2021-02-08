Украина В МИД Украины сообщили, введут ли послабления для поездок за границу летом

2021-02-08 22:00

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины допустили, что летом могут ввести некоторые послабления для путешествий за границу. Но точную дату открытия границ сейчас спрогнозировать невозможно.

Об этом в понедельник, 8 февраля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в рамках форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

«Могу предположить, что в летний период определенные послабления для путешествий будут внедрены другими странами, и этими послаблениями смогут воспользоваться украинцы», -отметил он.

По словам Кулебы, сейчас невозможно прогнозировать, когда ограничения на пересечение границ, которые были введены из-за пандемии, будут полностью сняты.

По словам министра, МИД Украины постоянно работает над расширением списка стран, в которые разрешено ездить украинцам.

Министр отметил, что на сайт внешнеполитического ведомства действует интерактивная онлайн-карта, которая позволяет проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране.

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