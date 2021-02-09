Украина видео Снегопады атакуют Киев с новой силой, на дороги лучше не выезжать: данные с радара погоды

2021-02-09 19:30

Снегопады, которые начались в Киеве в ночь на 8 февраля, превратили улицы и дороги столицы в настоящий каток. Непогода продлится и в ближайшие дни.

Об этом свидетельствуют данные с радара погоды, опубликованные на YouTube-канале saviose.

Розовым цветом со снежинками отображен сильный снег, просто розовым - незначительное выпадение снега. Голубым и синим - дождь.

Так, в среду, 10 февраля, снегопады в столице не прекратятся. Ориентировочно снег начнет идти в 6 утра и продлятся до 15:00.

На следующий день, 11 февраля, вернется "снежный апокалипсис".

В четверг, 12 февраля, в Киеве также ожидаются снегопады. Водителям рекомендуют оставить сови автомобили дома.

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