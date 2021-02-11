Мир Вступает в силу год белого быка: советы астролога и простой оберег для укрепления здоровья

2021-02-11 11:14

12 февраля наступает Новый год по восточному календарю, год белого металлического быка.

На Китайский Новый год 12 февраля можно изготовить оберег для укрепления здоровья. Астролог Эфа Форина предложила авторский ритуал, для которого потребуется два новых полотенца и 5 мандаринов, передает OBOZREVATEL.

"Необходимо купить одно банное полотенце и одно маленькое, кухонное, небольшое. И пять мандаринов. 12 февраля кладем это все на поднос – сначала большое полотенце, сверху маленькое и на самый верх мандарины. Сверху насыпаем 12 чайных ложек риса и оставляем на ночь до 13 февраля", – пояснила она.

На следующий день мандарины необходимо убрать, рис вытряхнуть на улице, а полотенца использовать, когда нездоровится.

"Когда вы чувствуете большие эмоциональные всплески, когда вы чувствуете, что кто-то оказывает на вас энергетическое влияние или что-то еще, можно умыться, принять душ или ванную и вытереться этим полотенцем", – посоветовала Эфа Форина.

"Маленькое полотенце всегда можно носить с собой, например, на работу", – добавила она.

Но при этом каждый набор полотенец – сугубо индивидуальный, им должен пользоваться только один человек. "Придется сделать этот набор для каждого члена семьи", – заметила она.

"Мандарины нужно съесть. Если вы не любите мандарины или у вас на них аллергия, ими нужно угостить людей, к которым вы имеете приятное расположение духа", – уточнила астролог.

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