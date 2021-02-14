Украина Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии

2021-02-14 10:30

Экономист заявил, что стоимость киловатта для населения может превысить 5 гривен

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что с 1 апреля 2021 года тарифы на электроэнергию в Украине могут вырасти до 5,5 гривен за 1 киловатт.

Как отметил в эфире телеканала Кyiv Live, тарифы с апреля могут вырасти в три раза, ведь 31 марта заканчивается действие специальных обязательств для «Укрэнерго».

«Нужно всегда помнить, что у нас тариф для населения действует до 31 марта. С 1 апреля в большой День смеха у нас может случиться повышение тарифы на электроэнергию практически в три раза», - сказал экономист.

Пендзин объяснил, что сейчас стоимость электроэнергии для промышленности значительно выше. Кроме того, промышленность доплачивать своим тарифов за низкие цены для населения.

Однако после того, как действие спецобязательств для «Укрэнерго» завершиться (31 марта) 70 млрд, которые дотирует промышленность, будут распределены между населением. То есть автоматически стоимость киловатта вырастет минимум в три раза.

Пендзин подчеркнул, что Кабмин уже должен что-то делать, чтобы избежать такого развития событий, когда начнется «электрический Майдан».

Напомним, ранее сообщалось, что в правительстве уже рассматривается вариант повышения тарифов на электроэнергию почти в два раза для тех, кто использует больше 300 кВт/час в месяц.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире