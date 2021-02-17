Украина Почему газ для населения в Украине стоит минимум на 70% дороже его реальной цены

2021-02-17 08:11

Глава Нацкомиссии, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк рассказал, как формируется цены на газ, сообщает УНН.

"До 50% тарифа - это стоимость технологического газа. Для того, чтобы газ доставить в дом, компания должна использовать определенное количество газа, чтобы транспортировать основной объем газа", - пояснил он.

По словам Тарасюка, сейчас этот газ стоит 5,85 гривен без НДС (20%) за куб м.

Еще 30% тарифа - зарплата работников предприятий газораспределительных компаний.

"Когда мы говорим о необходимости снижения тарифа на распределение или транспортировку природного газа, мы должны учитывать каждую из составляющих этого тарифа. Если снизить стоимость технологического газа, которая зависит от рыночной цены природного газа, то тогда убытки понесет Оператор газотранспортной системы, что создаст коллапс. Или снизить зарплату квалифицированному персоналу газораспределительных компаний, которая в среднем составляет около 14 тыс грн и точно является не самой большой в стране", - говорит Тарасюк.

Также в стоимость тарифа на газ включают расходы на ремонт, техническое обслуживание, содержание диспетчерских аварийных служб - это 20% тарифа.

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