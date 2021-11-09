Украина Сколько украинских школ уже перешли на дистанционную форму обучения

2021-11-09 12:43

Министр образования и науки Сергей Шкарлет назвал число школ, которые в настоящее время находятся на вынужденных каникулах. Также он сообщил, сколько школ находятся на дистанционной форме обучения.

"О количестве школ, которые находятся на дистанционном обучении. На сегодняшний день школ на каникулах 966, это из почти 14 000 школ. Где-то 7 325 школ - это дистанционное обучение. При этом 5 631 школа работает очно. 2 700 школ, которые в областях "красной" зоны, тоже работают очно", - заявил министр в эфире ток-шоу Свобода слова на ICTV.

Также министр образования и науки Сергей Шкарлет назвал количество невакцинированных работников образования. По его словам, их количество составляет примерно 10%.

"Если брать всю систему образования, от дошкольного до высшего звена. У нас 1 160 000 работников, из них 835 000 вакцинированы одной дозой, еще 200 000 полностью вакцинированы. 120 000 еще не вакцинированы, то есть это 10%, но среди них могут быть те, у кого есть противопоказания. В целом по образованию 10%, по среднему образованию - 7%", - заявил министр.