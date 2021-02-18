Украина Индексация пенсий в Украине: как изменятся размеры выплат с 1 марта

2021-02-18 08:39

В Украине с 1 марта должны провести плановый перерасчет (индексацию) пенсий. Ориентировочно каждый украинец может получить на 11% больше расчетного размера выплаты. Если пенсия составляет 7 272, то прибавка может быть на уровне 800 грн, а при выплате в 9090 грн, можно рассчитывать на 1000 грн прибавки.

 Повышать на 11% будут не всю пенсию, а только ее расчетный размер по формуле, сообщает obozrevatel.com. То есть учитывать надбавки за стаж и прочее не будут. Кроме того, если вы заработали на пенсию меньше минимальной на 11% и из бюджета компенсируют разницу, то и после осовременивания вы будете получать ту же сумму.

Согласно постановлению Кабмина, проводить индексацию должны в марте: потому что к этому месяцу собирается вся необходимая статистика. Если в ближайшее время правительство не примет соответствующее постановление, то индексацию могут перенести. В прошлом году ее задержали до мая, однако все равно провели. Кроме того, сейчас Минсоц хочет внести изменения в закон и уже на этом уровне закрепить обязательство проводить перерасчет с 1 марта.

Напомним, это не последнее повышение пенсий в Украине. Также сумма будет меняться после перерасчета прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

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