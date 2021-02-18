Украина МОЗ озвучил два основных способа массовой вакцинации населения

2021-02-18 14:45

В Минздраве уверяют, что сейчас Украина ожидает COVID-вакцину от четырех производителей. Процесс иммунизации населения может произойти двумя путями.

Есть возможность вакцинации с помощью мобильных бригад иммунизации. Они будут работать там, где доступ в учреждения охраны здоровья будет затруднен или невозможен.

“Иммунизация проводится в выездном режиме в специально организованных местах для людей, которые в этом нуждаются”, – сообщают в МОЗ.

Кроме того, есть более привычный вариант – вакцинация в пунктах прививок. Там можно будет получить прививки по предварительной записи.

Граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым и города Севастополя, могут получить доступ к вакцине в пунктах прививок на территориях, подконтрольных правительству Украины.

В Минздраве также отметили, что Украина может получить вакцину тремя способами.

Первый вариант – это глобальная инициатива COVAX. Программа направлена ​​на помощь странам с низким и средним уровнями дохода, чтобы помочь им с доступом к COVID-вакцине. Украина может получить восемь миллионов доз вакцины.

Второй способ предполагает прямые закупки вакцины у компаний-производителей за средства государственного бюджета Украины.

Зато третий вариант предусматривает закупки вакцины за средства международных доноров и других структур, программ Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка.

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