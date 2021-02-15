Коронавирус Почему 15 февраля не началась обещанная министром Степановым вакцинация

2021-02-15 10:38

В понедельник, 15 февраля, в Украине не началась вакцинация против COVID-19 препаратом компании Pfizer, так как не подписаны соответствующие документы.

Как говорится в материале "Нового времени", прежде чем вакцина будет зарегистрирована в Украине, должны быть подписаны соглашения – между COVAX и Pfizer и между Pfizer и украинской стороной.

Документы на подписание должны поступить в Украину сегодня, 15 февраля. И только после вакцину Pfizer официально зарегистрируют в Украине и смогут запускать ее поставки. На весь процесс может уйти несколько дней.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко пояснял, что Украина является одной из семнадцати стран, куда COVAX поставляет вакцину от COVID-19. Однако на данный момент вакцина Pfizer еще не поступила ни в одну из стран в этом перечне.

Также глава Минздрава Максим Степанов говорил, что 17-18 февраля вакцины Pfizer должны прибыть в нашу страну. По его словам, на данный момент идет процесс отгрузки препарата.

"Источники поставки вакцин Pfizer COVAX немного задерживаются. Касательно вакцины компании AstraZeneca, согласно контракту, заключенным с индийским институтом Serum Institute, сейчас идут технические моменты касательно логистики. То есть 17 или 18 февраля, я думаю, мы ожидаем вакцину уже в Украине", – добавил министр.

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