Коронавирус Где сейчас медики, которые первыми получили прививки от коронавируса индийским препаратом

2021-02-25 14:45

Врачи, которые стали первыми украинцами, получившими прививку индийским препаратом против коронавируса, после инъекции не имели никаких жалоб и вернулись к работе.

Об этом написал на своей странице в Facebook главный санитарный врач Украины, первый замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

В частности, речь идет о Евгении Горенко – реаниматологе из Черкасс, Людмиле Бойко – враче мобильной бригады из Винницы и Игоре Кузине – враче, который работает в отделении COVID-19 в Чернигове.

"Стартовала кампания по вакцинации против COVID-19! Пообщался по телефону с медицинскими работниками, которые вакцинировались первыми. Поинтересовался состоянием после прививки – все чувствуют себя хорошо и продолжают дальше выполнять свою работу. К миссии быть первыми отнеслись как к своему профессиональному долгу, ведь как никто понимают и ежедневно видят риски, связанные с болезнью", – написал Ляшко.

По данным МОЗ, прививочная кампания уже стартовала в Киевской, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях.

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