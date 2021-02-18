Украина Сегодня в Киеве зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире

2021-02-18 14:11

В Киеве один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире. Об этом свидетельствуют данные сервиса Iqair.

18 февраля столица переместилась на восьмое месте в мировом рейтинге. На первом оказался Дели (Индия).

Так, сегодня индекс Киева составляет 160 при норме 50. Уровень загрязнения воздуха в столице характеризуется как "очень вредный". Людям с заболеваниями органов дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также избегать спортивных занятий на открытом воздухе.

Напомним, днем ранее украинская столица была на десятом месте в мире по уровню загрязнения воздуха. Индекс качества воздуха составлял 154.

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