Украина В Украине повысят тариф на электричество с 1 апреля: подробности

2021-02-18 18:30

Постановление о повышении тарифа госкомпании «Укрэнерго» на передачу электроэнергии с апреля этого года до 316,08 грн за МВт-ч с действующих 293,93 грн за МВт-ч одобрила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Соответствующее постановление предварительно одобрили в ходе заседания нацкомиссии.

Глава комиссии Валерий Тарасюк призвал общественность подключиться к обсуждению проекта документа и вносить свои предложения перед окончательным утверждением тарифа.

Справка

С 1 января 2021 года НКРЭКУ снизила тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании «Укрэнерго» на 6% - с 312,76 грн до 293,93 грн за МВт-ч. (без учета НДС).

Как мы уже писали раньше, в Минсоцполитики посчитали, что возмещение за повышенный тариф получат больше полмиллиона украинцев. Средний размер компенсации за отмену льготного тарифа на электричество составит 564 гривны.

Ранее мы сообщали, что рост цен на корма и энергоносители приведет к неизбежному удорожанию продуктов питания в Украине. Это отразится больше всего на отрасли птицеводства.

Также мы писали, что по состоянию на конец 2020 года задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги достигла 73 млрд грн.

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