Украина "Денег не хватало" - в Слуге народа назвали причину повышения тарифов на электричество

2021-02-24 13:14

Тарифы на электроэнергию для населения пришлось повысить из-за ранее взятых властью обязательств по развитию проектов в зеленой энергетике. Денег на это не хватало, поэтому тариф для "зеленых" в итоге снизили, но для конечного потребителя его пришлось увеличить.

 Об этом в комментарии Оbozrevatel рассказал народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко.

" Проблема с резким скачком цены на электроэнергию имеет несколько измерений. С одной стороны – это реакция на ту мину замедленного действия, которая была заложена предыдущей властью. Были даны обещания по развитию проектов в зеленой энергетике, которые не были подкреплены соответствующими государственными финансами", – пояснил депутат.

Как подорожала электроэнергия:

  • с 90 коп. до 1,68 грн за первые 100 кВт*час;
  • отменили льготный тариф на отопление электроэнергией (он составлял 90 коп. на 3000 кВт*час электроэнергии в месяц).

По его словам, в такой ситуации необходимо искать другие механизмы поддержки.

"И население, и промышленность надо поддержать. Поддержать – это значит либо снизить тариф на электроэнергию, либо дать другие стимулы. Этими стимулами могут быть преимущества по налогообложению, поддержки промышленников посредствам локализации производства. Для меня однозначно то, что без обеспечения этой поддержки мы рискуем скатиться к абсолютно аграрной стране", – сказал депутат.

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