Украина Поставщики газа объявили новые тарифы на март - что и как изменится с началом весны

2021-02-25 08:12

Большинство поставщиков оставили мартовские цены на газ на определенном правительством уровне, но некоторые немного снизили тариф.

Поставщики газа объявили свои тарифы на март, восемь установили цены ниже предельной в 6,99 гривен за кубометр.

Как подсчитали СМИ, лучшее предложение на март - 6,70 грн за кубометр - подготовила компания Megawatt. Это на 9 коп меньше, чем в феврале и январе.

Только на 5 коп дороже - по 6,75 грн за куб - предложила компания Агросинтез Трейдинг - это на 7 коп выгоднее их февральского предложения.

На третьем месте с ценой 6,80 грн за кубометр - компания Энергетические ресурсы Украины. Это на 10 коп меньше, чем в феврале.

Ниже предельной цены тарифы установили также Нафтогаз (6,86 грн за кубометр), ЭВОДА ТРЕЙД (6,88), Газпромпостач (6,90), Волыньэлектро Сбыт и Закарпатье Энергосбыт (6,97). Остальные поставщики предложили 6,99 грн за кубометр.

Ранее Нафтогаз установил цену на газ для населения на март на февральском уровне 6,86 гривны за кубометр с НДС, но без стоимости распределения (в зависимости от региона это еще плюс примерно 1,5 грн).

"Цена для бытовых потребителей в рамках тарифного плана Месячный составит 6,86 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки)", – сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз.

Отмечается, что у клиентов, имеющих тарифный план Годовой стоимость газа осталась 4,73 грн, 5,24 грн или 6,45 грн в соответствии с условиями договоров.

В пресс-службе добавили, что компания как поставщик "последней надежды" также обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика в период перехода к новому. Цена на газ для клиентов ППН в марте – 6,99 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения. На данный момент такими клиентами являются более 300 тысяч домохозяйств.

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