Украина В Украине появится новая дорожная разметка: что нужно знать водителям

2021-02-24 19:00

 

В Украине с 1 августа введут в действие новую дорожную разметку.

Об этом сообщает "24 канал".

Новый стандарт "Безопасность дорожного движения. Разметка дорожная. Общие технические условия” разработан специалистами ГП "ГосдорНИИ". Таким образом эта разметка заменит действующую ДСТУ 2010 года в соответствии с приказом Национального органа стандартизации.

Эксперты говорят, что новая разметка соответствует "мировой практике". Она поможет сделать дорожное движение безопасней и быстрее будет ориентировать водителей.

Согласно с новыми правилами, обозначат зону, которая приближенная к школам, детсадам, круговому движению и пешеходным переходам. Желтую разметку нанесут на остановках трамваев, а также в случае запрета выезда на перекресток во время скопления там транспорта.

Кроме того, новая разметка будет касаться велосипедистов и обозначать места заправки электромобилей.

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Украина

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