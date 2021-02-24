Украина На АЗС Украины массово выросли цены на топливо

2021-02-24 21:00

В среду, 24 февраля, в Украине ряд розничных операторов повысили стоимость разных видов топлива, в частности на бензин и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", пишет Еnkorr.

Так, в сети ОККО цена на все виды топлива поднялась на 50 копеек за литр: А-92 — до 29,99 грн/л, А-95 — до 30,99 грн/л, ДТ — до 29,99 грн/л. В то же время еще один оператор премиум-сегмента, компания WOG, поднял цены на 40 коп./л. Таким образом, бензин А-92 и ДТ на станциях сети подорожали до 29,89 грн/л, бензин А-95 — до 30,89 грн/л.

Кроме того, AMIC в среднем подняла цену на все виды топлива на 49 коп./л, KLO — на 20 коп./л.

Цены в сети Motto выросли в среднем на 12-25 коп./л: "двойка" подорожала до 24,21 грн/л, "пятерка" — до 25,15 грн/л, ДТ — до 24,03 грн/л. Сеть "БРСМ-Нафта" подняла цены на бензины на 23 коп./л.

В свою очередь, такие сети как Shell, Chipo, "Укр-Петроль", Mango , ZOG, "Рур Групп" повысили цену топлива в пределах 0,25-1 грн./л.

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