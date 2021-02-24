Украина Поставщики газа установили цены на март: сколько придется платить

2021-02-24 21:30

 

Практически все газоснабжающие компании Украины обнародовали на своих сайтах цены на газ для населения в марте 2021 года. Большинство продают газ по 6,99 гривен за кубометр, однако некоторые установили более низкий тариф.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Нафтогаза Украины.

 В частности, восемь компаний установили цены от 6,70 гривен до 6,97 гривен за кубометр. Среди них газопоставляющая компания Нафтогаз, которая продает газ по 6,86 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

Цена государственной компании не изменилась по сравнению с январем и февралем.

Остальные поставщики (в том числе региональные газсбыты, аффилированные с облгазами) предлагают цену 6,99 гривен за кубометр.

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