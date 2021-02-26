Мир В Сейме Польши заявили, что самолет Качинского под Смоленском был уничтожен взрывчаткой

2021-02-26 13:10

Правительственный самолет Ту-154М с президентом Польши Лехом Качинским на борту потерпел катастрофу в апреле 2010 года в результате детонации взрывного устройства.

Такое заявление в Сейме Польши сделал глава Смоленской подкомиссии с повторного расследования Смоленской катастрофы, экс-министр национальной обороны, депутат Антони Мацеревич, передает “Укринформ“.

“Главный тезис, а точнее правда, является таким, что самолет был уничтожен в результате взрыва”, – заявил Мацеревич.

Он добавил, что к этому привела “взрывчатка, найденная на элементах разбитого самолета”.

Эксминистр сообщил, что не знает, кто мог подложить взрывчатку, поскольку это должна установить прокуратура, а не комиссия, которая не имеет следственных полномочий.

Мацеревич отметил, что комиссия, перед 11-й годовщиной Смоленской катастрофы, намерена представить польской и международной общественной мысли “важную информацию” на тему отчета из причин катастрофы.

“С точки зрения исследования, можно без этого (получения Польшей фрагментов разбитого самолета с РФ – ред.) опубликовать отчет, поскольку мы обладаем собранными образцами из разбитого самолета и образцами, на которых как в польских, такие в иностранных лабораториях найдены следы взрывчатки”, – сказал Мацеревич.

Он раскритиковал бывшего члена Смоленской подкомиссии, датского эксперта Гленна Йоргенсена, который в интервью польскому еженедельнику Sieci недавно заявил, что не было приложено всех организационных усилий для выяснения причин и факторов, приведших к катастрофе. Эксперт отметил, что Мацеревич ввел “хаос и конфликты между членами подкомиссии. По его словам, члены комиссии по состоянию на прошлый год сами не видели конечного отчета своей комиссии. В то же время, председатель комиссии отверг все обвинения, отметив, что Йоргенсен с сентября прошлого года не является членом комиссии, поскольку он не получил сертификат доступа к материалам с ограниченным доступом от службы военной контрразведки Польши.

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