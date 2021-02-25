Украина В Украине хотят узаконить труд фрилансеров: что предлагают

2021-02-25 18:00

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало проект закона относительно трудовых отношений.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации Минэкономики, текст законопроекта, который регулирует взаимоотношения работников и работодателей в случае, когда невозможно заранее определить виды, объемы и периоды выполнения работы, в том числе фрилансеров, разрабатывался «в тесном взаимодействии с работодателями и профсоюзами, обеспечив баланс интересов всех заинтересованных сторон».

Отмечается, что проект закона предусматривает введение новой особой формы трудового договора — договора с нефиксированным рабочим временем. Согласно условиям такого договора, его стороны смогут по договоренности определять необходимость и время привлечения работника к работе, ее объем и режим выполнения. При этом оплата труда происходит исключительно за то время, когда работа фактически выполняется.

Как отметили в министерстве, работник, работающий по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем, сможет более свободно планировать свою работу, не привязываясь к одному работодателю и рабочему графику предприятия и планируя свою деятельность в зависимости от поставленных ему задач.

«Важно, что работник получит все права и гарантии, предусмотренные законодательством о труде, в том числе относительно надлежащего режима работы, времени отдыха, порядка принятия на работу и увольнения с нее, выплаты заработной платы», - говорится в сообщении Минэкономики.

Проект закона гарантирует минимальное количество оплачиваемых часов в месяц.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины предоставили разъяснение относительно возраста выхода на заслуженный отдых для женщин. Директор департамента пенсионного обеспечения ПФУ Елена Охрименко объяснила, при достижении какого возраста женщины в Украине могут выходить на заслуженный отдых. Согласно ее утверждению, действует определенное разграничение. «В рамках новой фазы пенсионной реформы состоялось поэтапное повышение возраста выхода на заслуженный отдых для женщин. С первого апреля текущего года украинки, родившиеся после апреля 1961 года, получат право выхода на пенсию в шестьдесят лет. А женщины, родившиеся до первого апреля 1961 года, могут выйти на пенсию в 59 лет и шесть месяцев», — объяснила Елена Охрименко.

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