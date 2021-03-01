Украина Индексация пенсий: с 4 марта украинцы начнут получать пересчитанные пенсии

2021-03-01 11:15

Глава Минсоцполитики пояснила, каким может быть минимальное повышение пенсий, когда точно оно произойдет  и сколько украинцев могут рассчитывать на доплаты.

Украинцы с 4 марта начнут получать пересчитанные пенсии. Из 11,1 млн человек доплаты получат всего 8 млн пенсионеров. Средний размер повышения составит около 300 грн., сообщила в эфире телеканала "Интер" министр социальной политики Марина Лазебная. 

Министр напомнила, что еще несколько лет назад дату индексации пенсии из закона убрали. Кабмин Дениса Шмыгаля утвердил законопроект, который вернет обязательный перерасчет выплат с 1 марта.

"Кабмин принял решение с 1 марта в этом году провести индексацию пенсий. С 4 марта, когда начинается период выплат, 8 млн пенсионеров получат повышенные пенсии. Средний размер повышения – около 300 грн. Но не может быть прибавки меньше, чем на 100 грн. Если у женщины есть 30 лет стажа, а у мужчины – 35 лет, то у них не может быть пенсия ниже 2200 грн", – рассказала Лазебная.

Также глава Минсоцполитики напомнила, что повышение для пенсионеров, которые достигли возраста 75 лет, перенесли на три месяца на октябрь 2021-го. Такое решение приняли в связи с нехваткой бюджетных средств.

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