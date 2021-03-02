Украина Пересчет и повышение не для всех: ответы на все вопросы по индексации пенсий в Украине

2021-03-02 10:15

В Украине проводится автоматический пересчет пенсий. По данным Минсоцполитики, пенсии повысятся у 8 млн человек в среднем на 308 грн. В то же время, если после перерасчета размер пенсии растет, то такое повышение не может быть меньше, чем на 100 грн.

Повышена минимальная пенсионная выплата с 2 100 грн до 2 200 грн для пенсионеров, которые имеют страховой стаж продолжительностью у женщины 30 лет, у мужчины - 35 лет.

Большинство украинских пенсионеров (около 7 млн человек) получают пенсию в размере от 2 до 4 тыс. грн. Соответственно, доплата по индексации для них составит 220−440 грн.

В Министерстве соцполитики отметили, что перерасчет коснется не всех. Повышение касается только так называемой расчетной пенсии, которая рассчитывается по специальной формуле для каждого пенсионера и учитывает его среднюю зарплату за годы работы, среднюю зарплату в Украине за три последние года и трудовой стаж. В то же время, фактическая пенсия может быть выше, если она включает всевозможные доплаты и надбавки.

В случае, если разница между расчетной пенсией и фактический будет меньше 11%, то пенсионер повышение не почувствует.

Увеличение пенсионных выплат в марте коснется граждан, которые получают пенсию:

по возрасту

по инвалидности

по случаю потери кормильца

по выслуге лет (медработники и учителя, чей стаж составляет не менее 30 лет работы по профессии)

Индексация не коснется следующих граждан:

пенсионеров, которые вышли на заслуженный отдых с начала 2021 года (так как пенсии индексируют за 2020 год)

пенсионеров, получающих максимальную пенсию (17 690 грн)

бывших госслужащих, если их пенсия выше, чем была бы пенсия по возрасту

военных пенсионеров, для которых пенсия рассчитывается по специальной формуле

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