Украина Пересчет и повышение не для всех: ответы на все вопросы по индексации пенсий в Украине

2021-03-02 10:15

В Украине проводится автоматический пересчет пенсий. По данным Минсоцполитики, пенсии повысятся у 8 млн человек в среднем на 308 грн. В то же время, если после перерасчета размер пенсии растет, то такое повышение не может быть меньше, чем на 100 грн.

Повышена минимальная пенсионная выплата с 2 100 грн до 2 200 грн для пенсионеров, которые имеют страховой стаж продолжительностью у женщины 30 лет, у мужчины - 35 лет.

Большинство украинских пенсионеров (около 7 млн человек) получают пенсию в размере от 2 до 4 тыс. грн. Соответственно, доплата по индексации для них составит 220−440 грн.

В Министерстве соцполитики отметили, что перерасчет коснется не всех. Повышение касается только так называемой расчетной пенсии, которая рассчитывается по специальной формуле для каждого пенсионера и учитывает его среднюю зарплату за годы работы, среднюю зарплату в Украине за три последние года и трудовой стаж. В то же время, фактическая пенсия может быть выше, если она включает всевозможные доплаты и надбавки.

В случае, если разница между расчетной пенсией и фактический будет меньше 11%, то пенсионер повышение не почувствует.

Увеличение пенсионных выплат в марте коснется граждан, которые получают пенсию:

  • по возрасту
  • по инвалидности
  • по случаю потери кормильца
  • по выслуге лет (медработники и учителя, чей стаж составляет не менее 30 лет работы по профессии)

Индексация не коснется следующих граждан:

  • пенсионеров, которые вышли на заслуженный отдых с начала 2021 года (так как пенсии индексируют за 2020 год)
  • пенсионеров, получающих максимальную пенсию (17 690 грн)
  • бывших госслужащих, если их пенсия выше, чем была бы пенсия по возрасту
  • военных пенсионеров, для которых пенсия рассчитывается по специальной формуле

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