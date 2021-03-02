Пересчет и повышение не для всех: ответы на все вопросы по индексации пенсий в Украине

В Украине проводится автоматический пересчет пенсий. По данным Минсоцполитики, пенсии повысятся у 8 млн человек в среднем на 308 грн. В то же время, если после перерасчета размер пенсии растет, то такое повышение не может быть меньше, чем на 100 грн.
Повышена минимальная пенсионная выплата с 2 100 грн до 2 200 грн для пенсионеров, которые имеют страховой стаж продолжительностью у женщины 30 лет, у мужчины - 35 лет.
Большинство украинских пенсионеров (около 7 млн человек) получают пенсию в размере от 2 до 4 тыс. грн. Соответственно, доплата по индексации для них составит 220−440 грн.
В Министерстве соцполитики отметили, что перерасчет коснется не всех. Повышение касается только так называемой расчетной пенсии, которая рассчитывается по специальной формуле для каждого пенсионера и учитывает его среднюю зарплату за годы работы, среднюю зарплату в Украине за три последние года и трудовой стаж. В то же время, фактическая пенсия может быть выше, если она включает всевозможные доплаты и надбавки.
В случае, если разница между расчетной пенсией и фактический будет меньше 11%, то пенсионер повышение не почувствует.
Увеличение пенсионных выплат в марте коснется граждан, которые получают пенсию:
Индексация не коснется следующих граждан:
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