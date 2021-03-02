Украина Арестованы квартиры, дома и земля бывшего украинского министра на сумму 1,4 миллиарда

2021-03-02 09:12

Украина получила возможность управлять и получать доход от имущества, которое ранее принадлежало беглому чиновнику времен Януковича. Суд наложил арест на имущество бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, совокупная стоимость которого превысила 1,4 миллиарда гривен.

Как сообщает пресс-служба Госбюро расследований, беглый министр обвиняется в уклонении от уплаты налогов и легализации денег, полученных преступным путем.

Среди арестованных активов:

3 квартиры

4 жилых дома

6 машиномест (паркингов)

24 земельных участка

Отмечается, что суд в Украине передал указанное имущество в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

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