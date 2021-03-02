Мир Twitter начинает блокировать и удалять аккаунты за дезинформацию о COVID-вакцинах

2021-03-02 13:42

Twitter начнет маркировать твиты, содержащие дезинформацию о COVID-вакцинах.

"Начиная с сегодняшнего дня, мы будем отмечать твиты, которые могут содержать вводящую в заблуждение информацию о вакцинах против COVID-19 в дополнение к нашим постоянным усилиям по удалению наиболее вредной, вводящей в заблуждение информации по COVID-19, из сервиса", – говорится в блоге компании.

Всего одно нарушение не повлечет за собой последствий, но после трех нарушений аккаунт будет заблокирован на 12 часов, а после четырех – на неделю. Свыше пяти нарушений будут наказываться полной и окончательной блокировкой аккаунта без права восстановления

Напомним, Twitter уже удалил более 8,4 тыс. твитов и принял меры в отношении 11,5 млн аккаунтов по всему миру из-за фейковой информации о коронавирусе.

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