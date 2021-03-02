Бацька не жадный! Лукашенко подарил своему сыну звание генерал-майора

Непризнанный развитыми странами мира президент Беларуси Александр Лукашенко присвоил старшему сыну Виктору воинское звание генерал-майора запаса.
Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко, уточнив, что в указе также говорится о присвоении специальных званий другим военным.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о присвоении специального и воинских званий. Полковникам Владимиру Куприянюку, Роману Подлиневу, Николаю Карпенкову, Дмитрию Шахраеву, Андрею Павлюченко присвоено очередное воинское звание генерал-майора. Виктору Лукашенко присвоено очередное воинское звание генерал-майора запаса", – говорится в сообщении.
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