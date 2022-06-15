Курьезы фото + видео Сын Александра Лукашенко публично потроллил отца и преступную войну путина

2022-06-15 08:24

Младший сын самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко пришел на выпускной в синем костюме, а стоящая рядом с ним одноклассница надела желтое платье.

Пара образовала комбинацию цветов флага Украины. Соответствующее фото появилось в сети.

"Сын Лукашенко и его одноклассница пришли на выпускной в нарядах в цветах флага Украины. На фото юноша в синем костюме - Коля Лукашенко. А рядом с ним девушка в желтом платье. Сторона, с которой усатый диктатор не ждал нападения?" - пишет Telegram-канал Труха Украина.

Насколько сейчас на роССии и беларуси "подгорает" от украинской национальной символики, даже и говорить не стоит. В Сети есть масса фото и видеоматериалов, как детсады срочно перекрашивают павильоны, коммунальщики бордюры и заботы, а в публичных местах устраиваются драки из-за детских рюкзаков с желто-голубыми элементами. А в столице Мордора всех, у кого в одежде присутствуют желтый и голубой цвета и вовсе куют в наручники и волокут в ментовку.

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