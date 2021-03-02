Украина Рада ввела уголовную ответственность за ложное минирование школ и больниц

2021-03-02 17:30

Верховная Рада усилила ответственность за ложное сообщение о минировании. За принятие законопроекта № 3911 в целом проголосовали 286 депутатов при минимально необходимых 226.

В законопроекте речь идет о лжеминировании критически важных объектов - зданий, больниц, учебных заведений и других общественно важных объектов, вывод из строя которых может причинить имущественный ущерб и представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

Так, предлагается усилить ответственность за лжеминирование критически важных объектов инфраструктуры и установить наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Положение о дополнительном наказании в виде конфискации имущества из законопроекта было исключено.

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