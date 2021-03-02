Украина Рада ввела уголовную ответственность за ложное минирование школ и больниц

2021-03-02 17:30

 

Верховная Рада усилила ответственность за ложное сообщение о минировании. За принятие законопроекта № 3911 в целом проголосовали 286 депутатов при минимально необходимых 226.

В законопроекте речь идет о лжеминировании критически важных объектов - зданий, больниц, учебных заведений и других общественно важных объектов, вывод из строя которых может причинить имущественный ущерб и представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

Так, предлагается усилить ответственность за лжеминирование критически важных объектов инфраструктуры и установить наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Положение о дополнительном наказании в виде конфискации имущества из законопроекта было исключено.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

На закупку защитных масок и дезинфекторов для школ выделили в десять раз меньше денег

2021-03-01 15:11

Число жертв пожара в больнице Черновцов возросло: появилась печальная новость

2021-02-28 11:00

Медики Александровской больницы Киева отказались прививаться индийской вакциной, которую привез Степанов

2021-02-25 12:43

видео Жесткие столкновения под Офисом президента: есть пострадавшие, в толпе трудно дышать, кадры бунта

2021-02-23 23:16

Еще новости в разделе "Украина"

Рада ввела уголовную ответственность за ложное минирование школ и больниц

2021-03-02 17:30

В Украину придет тепло до +15, но после ударит мороз: синоптик дала прогноз до конца недели

2021-03-02 17:00

Тарифы на газ, в Кабмине огласили решение, которое коснется всех украинцев: "Летом цена будет..."

2021-03-02 16:30

Календарь праздничных выходных 2021: как будем отдыхать на 8 марта

2021-03-02 11:14
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Рада ввела уголовную ответственность за ложное минирование школ и больниц 2021-03-02 17:30
В Украину придет тепло до +15, но после ударит мороз: синоптик дала прогноз до конца недели 2021-03-02 17:00
Тарифы на газ, в Кабмине огласили решение, которое коснется всех украинцев: "Летом цена будет..." 2021-03-02 16:30
Календарь праздничных выходных 2021: как будем отдыхать на 8 марта 2021-03-02 11:14