Украина Что будет с переводом часов в Украине в марте 2021: детальное разъяснение

2021-03-03 16:52

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за отмену перехода на летнее время.

Теперь Украина будет жить в едином часовом поясе GMT +2. Это значит, что зимнее время станет и зимним, и летним.

Стоит отметить, что законопроект должен еще пройти второе чтение, поэтому часы этой весной все же придется перевести. Даже если в ближайшее время его примут в целом, предполагается, что он вступит в силу только через три месяца с момента его официального опубликования.

Ежегодно в Украине в последнее воскресенье марта происходит переход на летнее время. В 2021 году украинцы перейдут на летнее исчисление времени в ночь с 27 на 28 марта в 03:00 - стрелки переведут на час вперед.

Как известно, в последнее воскресенье октября часы переводят обратно на зимнее время, то есть на один час назад. Перевод стрелок часов в Украине делают дважды в год, начиная с 1996 года.

Отметим, что вся Украина живет в одном часовом поясе, потому время установлено одинаковое для всей страны.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире