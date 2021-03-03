Украина Сколько минут и раз в неделю можно заниматься спортом: Минздрав опубликова график тренировок

2021-03-03 20:00

 

Для того, чтобы получать удовольствия от ежедневной физической активности, главное - выбрать свое направление. Это может быть бег, йога, танцы, силовые тренировки или что-то другое. Самое главное в занятиях - регулярность.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ на своей странице в Facebook.

Для большинства людей умеренная физическая нагрузка абсолютно безопасна, но при наличии хронических заболеваний в выборе подходящей физической активности нужно руководствоваться рекомендациями врача. Также стоит обсудить нагрузку высокой интенсивности тем, кто имеет избыточный вес или ведет малоподвижный образ жизни.

Для тех, кто не знает с чего начать занятия физическими упражнениями, специалисты ЦОЗ составили несколько недельных графиков, которые соответствуют рекомендованным уровням физической активности.

Активность средней интенсивности и деятельность по укреплению мышц:

  • 5 раз в неделю - 30 минут быстрой прогулки;
  • 2 раза в неделю - силовые тренировки.

Итого: 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности + 2 дня упражнений для укрепления мышц.

Активность высокой интенсивности и деятельность по укреплению мышц:

  • 3 раза в неделю - 25 минут бег трусцой;
  • 2 раза в неделю - силовые тренировки.

Итого: 75 минут аэробных упражнений высокой интенсивности + 2 дня упражнений для укрепления мышц.

Сочетание активности средней, высокой интенсивности и по укреплению мышц:

  • 3 раза в неделю - 30 минут быстрой прогулки;
  • 2 раза в неделю - 15 минут пробежка;
  • 2 раза в неделю - силовые тренировки.

Итого: эквивалент 150 минут аэробной активности средней интенсивности + 2 дня занятий по укреплению мышц.

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