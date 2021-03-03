Украина В марте будет 12 неблагоприятных дней: что нельзя делать

2021-03-03 21:00

 

В течение каждого месяца есть неудачные периоды, которые зависят от влияния Луны. В марте их будет 12, поэтому стоит обратить свое внимание на указанное время.

В ведической астрологии подобные дни имеют собственное название - риктха титхи, что означает "скудный" или "пустые руки". Во время их негативного воздействия не стоит отправляться в путешествие, делать серьезные покупки, проводить важные встречи и заключать крупные договоры. Об этом написала в Facebook ведический астролог, рунолог и таролог Ирина Гальская.

"Время дано для часового пояса +3 ч.", – отметила она.

Гальская также добавила, что 4-5 марта Луна будет в знаке Скорпиона. В эти дни, а также за сутки до и после, могут одолевать слабость и нервозность. 14 марта Солнце перейдет из знака Водолей в знак Рыбы. Это неблагоприятный день для начала новых дел или отношений. 28 марта наступит полнолуние, которое принесет эмоциональную нестабильность.

  • 6 марта с 15:40

  • 7 марта до 14:17

  • 11 марта с 12:10

  • 12 марта – весь день

  • 13 марта до 13:21

  • 16 марта – с 18:29

  • 17 марта до 20:59

  • 22 марта с 06:30

  • 23 марта до 07:37

  • 27 марта с 03:41

  • 28 марта до 00:57

  • 31 марта с 11:36 до 08:30 1 апреля

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