Украина "Хватит наблюдать как они убивают нас", - Кравчук заявил о зеркальных мерах на Донбассе

2021-03-04 11:12

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук отреагировал на решение сепаратистов Донбасса чаще открывать огонь по украинским позициям заявив, что наши военные будут отвечать зеркально.

"Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация - это война", - заявил он в комментарии Суспільному.

Также Кравчук уточнил, что вся ответственность переходит на сторону оккупантов, так как они отказались выполнять Минские договоренности.

"Они не будут выполнять минских договоренностей. Они отказываются от установленной тишины. Они отказываются от комплекса мероприятий, которые одобрены Советом безопасности Организаций Объединенных Наций. Все приходят к выводу, что именно они являются нарушителями договоренностей", - сказал глава украинской делегации.

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