Украина В Украину нагрянет мерзкая погода с сильным похолоданием: новая карта

2021-03-04 19:00

 

Погода в Украине сильно поменяется уже в пятницу, 5 марта. В этот день в большинстве областей ожидается похолодание и осадки. Холодно будет и в субботу-воскресенье, 6-7 марта.

Об этом рассказали Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

По словам Диденко, в пятницу в страну нагрянет атмосферный фронт с последующим похолоданием.

"Уже завтра в большинстве областей днем столбики термометров съедут вниз, до +2+6 градусов", - прогнозирует синоптик.

Тепло все еще сохранится на Юге, в Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Черновицкой области - тут +8+13 градусов.

Атмосферный фронт принесет осадки - дождь, а из-за похолодания местами с мокрым снегом. Осадков избежит южная часть, где будет преобладать сухая погода.

В Киеве 5 марта ожидается изменение погоды. Пройдет дождь, возможен в столице местами мокрый снег, в течение дня похолодает до +2+4 градусов.

"В субботу-воскресенье холодная погода удержится, однако какие-то серьезные осадки - вряд ли", - добавила Диденко.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах, что будет с температурой и осадками в пятницу, 5 марта.

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