Украина Ни коронавирусом единым: по Киеву стремительно распространяются еще две болезни

2021-03-06 11:00

В Киеве зафиксировали стремительное распространение гриппа и ОРВИ. Только за прошлую неделю количество больных в столице выросло до 15 тысяч.

Более шести тысяч больных - дети. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в больницы попали более 700 человек.

Несмотря на новую эпидемическую угрозу, школы и детсады на карантин неотправляли. Стоит отметить, что столица сохраняет лидирующие позиции и по количеству новых случаев коронавируса.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире