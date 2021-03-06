Ни коронавирусом единым: по Киеву стремительно распространяются еще две болезни

В Киеве зафиксировали стремительное распространение гриппа и ОРВИ. Только за прошлую неделю количество больных в столице выросло до 15 тысяч.
Более шести тысяч больных - дети. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в больницы попали более 700 человек.
Несмотря на новую эпидемическую угрозу, школы и детсады на карантин неотправляли. Стоит отметить, что столица сохраняет лидирующие позиции и по количеству новых случаев коронавируса.
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