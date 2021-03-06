Украина Ни коронавирусом единым: по Киеву стремительно распространяются еще две болезни

2021-03-06 11:00

 

В Киеве зафиксировали стремительное распространение гриппа и ОРВИ. Только за прошлую неделю количество больных в столице выросло до 15 тысяч.

Более шести тысяч больных - дети. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в больницы попали более 700 человек.

Несмотря на новую эпидемическую угрозу, школы и детсады на карантин неотправляли. Стоит отметить, что столица сохраняет лидирующие позиции и по количеству новых случаев коронавируса.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Российская вакцина Спутник V ни при каких обстоятельствах не появится в Украине, - Степанов

2021-03-05 18:31

Есть первая страна мира, победившая пандемию массовой вакцинацией

2021-03-05 15:27

За минувшие сутки в Украине сделали 2 913 прививок от коронавируса

2021-03-05 14:46

​В Кабмине назвали сроки появления украинской вакцины от коронавируса

2021-03-04 17:00

Еще новости в разделе "Украина"

Великий пост в 2021 году: когда начинается и как соблюдать

2021-03-06 14:30

Рада ввела новые сроки установки газовых счетчиков для украинцев

2021-03-06 14:00

В Украине вступили в силу новые правила перевозки детей в транспорте

2021-03-06 12:00

Ни коронавирусом единым: по Киеву стремительно распространяются еще две болезни

2021-03-06 11:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Великий пост в 2021 году: когда начинается и как соблюдать 2021-03-06 14:30
Рада ввела новые сроки установки газовых счетчиков для украинцев 2021-03-06 14:00
В Украине вступили в силу новые правила перевозки детей в транспорте 2021-03-06 12:00
Ни коронавирусом единым: по Киеву стремительно распространяются еще две болезни 2021-03-06 11:00