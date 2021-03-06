Украина Украина изменила условия для въезда иностранцев: что надо для получения визы

2021-03-06 15:00

 

Верховная Рада Украины поддержала законопроект, который вводит обязательное предоставление биометрических данных при получении украинской визы иностранцами.

Соответствующий законопроект №3630, текст которого опубликован на сайте ВР, в первом чтении и в целом поддержали 320 нардепов.

Согласно закону, иностранцы и лица без гражданства при оформлении визы обязаны подать свои биометрические данные, если иное не предусмотрено законодательством или международными договорами Украины.

Как указано в пояснительной записке, принятие закона упростит процедуру идентификации личности иностранцев во время или после их въезда на территорию Украины и усовершенствовать осуществление государственными органами контроля над миграционными потоками.

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