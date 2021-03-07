Украина Назначение пенсии по-новому и отмена трудовых книжек: что ждет украинцев

2021-03-07 12:00

 

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №3623, который позволит автоматически назначать пенсии, к тому же, предприятиям разрешат не требовать с сотрудников трудовые книжки.

Об этом подробнее читайте в новом материале АиФ.ua.

При оформлении на работу можно не подавать трудовую книжку. Можно ограничиться паспортом, ИНН и другими документов (если того требует работодатель и разрешает закон, например, справка о медицинском осмотре).

Стоит также отметить, что пенсию теперь начнут насчитывать автоматически. Не придется обращаться в Пенсионный фонд, собирать справки, доказывать свой стаж и подтверждать его.

Закон о пенсионном обеспечении позволяет украинцам исключать то время работы, когда у них был низкий заработок. Пенсионный фонд изначально должен считать так, как выгоднее будущему пенсионеру. Если вдруг возникнут проблемы, уже после назначения выплаты можно будет обратиться к чиновникам с просьбой провести перерасчет.

Украинцы смогут получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Такой документ может понадобиться, если того требует работодатель. С этой целью нужно оформить электронную цифровую подпись.

В Кабмине рассматривают возможность использовать технологию BankID - идентифицировать себя с помощью банковской карточки.

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