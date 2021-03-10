Украина Первый вакцинированный Covishield депутат Рады рассказал, что с ним происходит

2021-03-10 13:24

Нардеп Алексей Гончаренко рассказал о своем самочувствии после вакцинации индийским препаратом от коронавируса Covishield, сообщает Страна.

"Вчера чувствовал себя хорошо, сегодня с утра температура 37. По самочувствию, в принципе, нормально, немного температура, но это нормально, бывает такая реакция.

Я вакцинируюсь тем, что есть в государстве, но понятно, что тот же Pfizer - лучше вакцина, в этом нет сомнений. И оригинальная AstraZeneca тоже. Оригинал всегда лучше, чем копия. Но, что есть, то есть. Она безопасная, но думаю, что менее эффективная. Конечно, я бы был рад, если бы в Украине был бы Pfizer, но его нет”, - рассказал нардеп.

Гончаренко стал первым депутатом, который привился от коронавируса, воспользовался программой вакцинации остаточными препаратами.

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