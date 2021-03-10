Украина В Украине повысят тариф на роды и лечение новорожденных

2021-03-10 17:40

 

С 1 апреля в Украине повысят тариф на роды до 10 382 гривен - эти деньги заплатит государство.

Об этом в среду, 10 марта заявил глава Нацслужбы здоровья Андрей Виленский.

По ео словам также создать пакет на ведение беременности - 720 грн / мес из расчета условно на восемь месяцев.

Больница должна соответствовать требованиям и предоставить полный спектр услуг при осложненной беременности, а также быть в состоянии делать пренатальный скрининг - УЗИ и биохимические маркеры, чтобы его получить.

НСЗУ в 2021 году начнет стимулировать, улучшение роддомов в плане оказания комплекса услуг мамам и младенцам. Медучреждение, которое и принимает роды, и предоставляет неонатальную помощь (лечение новорожденных - ред.), будет получать повышающие коэффициенты по оплате услуг - 1,046.

«Это хорошо для маленьких пациентов, которых не будут перевозить их одного медучреждения в другое. Потому что для ребенка это риск. И в неонатологическом пакете будет условие иметь неонатологическую бригаду, которая сможет предоставить нужную медпомощь маленькому пациенту в дороге. По неонатальной помощи у нас будет едва ли не самый высокий тариф. У нас он вырастет до 113 725 грн для недоношенных детей с весом до 1,5 кг», - отметил Виленский.

Если в составе медучреждения есть неонатальная бригада, то тариф на помощь младенцам до 1,5 кг будет уже не 113 тысяч, а 135 тысяч грн. При этом тариф за помощь новорожденным весом выше 1,5 кг, будет 25 115 грн.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине начнут выдавать справки о вакцинации от COVID-19, но есть важное условие

2021-03-10 19:23

Жители Крыма и Донбасса массово подают жалобы на Украину в ЕСПЧ - Минюст

2021-03-10 19:00

Стало известно, сколько млн. долларов выплатила Украина МВФ за месяц

2021-03-10 18:20

В Раде назвали главную причину медленной вакцинации - отсутствие финансовой мотивации

2021-03-10 13:43

Еще новости в разделе "Украина"

Что больше всего ненавидят разные знаки зодиака

2021-03-10 21:00

Установка счетчиков на газ, чем обернется новое решение и кто будет платить больше: «Зависит от…»

2021-03-10 20:00

Украинцам пообещали еще трижды повысить пенсии до конца года

2021-03-10 19:40

Новолуние в марте: астролог назвал главную угрозу

2021-03-10 18:40
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Что больше всего ненавидят разные знаки зодиака 2021-03-10 21:00
Установка счетчиков на газ, чем обернется новое решение и кто будет платить больше: «Зависит от…» 2021-03-10 20:00
Украинцам пообещали еще трижды повысить пенсии до конца года 2021-03-10 19:40
Новолуние в марте: астролог назвал главную угрозу 2021-03-10 18:40