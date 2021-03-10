Украина В Украине повысят тариф на роды и лечение новорожденных

2021-03-10 17:40

С 1 апреля в Украине повысят тариф на роды до 10 382 гривен - эти деньги заплатит государство.

Об этом в среду, 10 марта заявил глава Нацслужбы здоровья Андрей Виленский.

По ео словам также создать пакет на ведение беременности - 720 грн / мес из расчета условно на восемь месяцев.

Больница должна соответствовать требованиям и предоставить полный спектр услуг при осложненной беременности, а также быть в состоянии делать пренатальный скрининг - УЗИ и биохимические маркеры, чтобы его получить.

НСЗУ в 2021 году начнет стимулировать, улучшение роддомов в плане оказания комплекса услуг мамам и младенцам. Медучреждение, которое и принимает роды, и предоставляет неонатальную помощь (лечение новорожденных - ред.), будет получать повышающие коэффициенты по оплате услуг - 1,046.

«Это хорошо для маленьких пациентов, которых не будут перевозить их одного медучреждения в другое. Потому что для ребенка это риск. И в неонатологическом пакете будет условие иметь неонатологическую бригаду, которая сможет предоставить нужную медпомощь маленькому пациенту в дороге. По неонатальной помощи у нас будет едва ли не самый высокий тариф. У нас он вырастет до 113 725 грн для недоношенных детей с весом до 1,5 кг», - отметил Виленский.

Если в составе медучреждения есть неонатальная бригада, то тариф на помощь младенцам до 1,5 кг будет уже не 113 тысяч, а 135 тысяч грн. При этом тариф за помощь новорожденным весом выше 1,5 кг, будет 25 115 грн.