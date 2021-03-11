Украина Сегодня на трех станциях киевского метро введут ограничения для пассажиров

2021-03-11 13:02

В Киеве, в четверг, 11 марта на трех станциях метрополитена возможны ограничения на вход для пассажиров.

 Как сообщили в пресс-службе КГГА, в 19:55 на НСК "Олимпийский" начнется игра между командами "Динамо" (Киев) и "Вильярреал" (Испания).

Ограничения (не закрытие) возможны на станции метро "Олимпийская" – перед началом матча. После окончания спортивного события – "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Напонмим, в столичном метро продолжают устанавливать антивандальные турникеты. Такие турникеты уже установлены на станциях "Сырец", "Площадь Льва Толстого", "Героев Днепра", "Харьковская", "Контрактовая площадь".

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