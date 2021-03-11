Украина В Киеве резко ухудшится погода. Водителей предупреждают о гололеде

2021-03-11 20:40

В пятницу, 12 марта, в Киеве ожидается значительное ухудшение погоды, синоптики прогнозируют мокрый снег, порывистый ветер и гололедицу.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации в своем телеграм-канале.

По прогнозу синоптиков, осадки начнутся около 11 утра. Возможен мокрый снег с переходом в дождь, температура ночью -6 градусов, днем ​​-1...-0 градусов.

"Киевавтодор" готов к ухудшению погодных условий: имеет 586 единиц специальной техники и работает в круглосуточном режиме. Заранее, до начала осадков, дорожники начнут превентивную обработку дорог и тротуаров", - говорится в сообщении.

Водителей призывают быть осторожными на дорогах, а также по возможности не использовать собственные автомобили во время снегопада.