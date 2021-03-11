Украина В Киеве резко ухудшится погода. Водителей предупреждают о гололеде

2021-03-11 20:40

 

В пятницу, 12 марта, в Киеве ожидается значительное ухудшение погоды, синоптики прогнозируют мокрый снег, порывистый ветер и гололедицу.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации в своем телеграм-канале.

По прогнозу синоптиков, осадки начнутся около 11 утра. Возможен мокрый снег с переходом в дождь, температура ночью -6 градусов, днем ​​-1...-0 градусов.

"Киевавтодор" готов к ухудшению погодных условий: имеет 586 единиц специальной техники и работает в круглосуточном режиме. Заранее, до начала осадков, дорожники начнут превентивную обработку дорог и тротуаров", - говорится в сообщении.

Водителей призывают быть осторожными на дорогах, а также по возможности не использовать собственные автомобили во время снегопада.

subscriber subscriber

Еще по теме

Циклон с метелями и шквальным ветром: украинцев предупредили о резком изменении погоды

2021-03-11 21:20

За задержанными в Киеве наркоторговцами стоит Костя Бедовой-Калоша - источники

2021-03-11 17:58

Сегодня на трех станциях киевского метро введут ограничения для пассажиров

2021-03-11 13:02

Поговорила с мамой и вышла в окно: в Киеве 14-летняя школьница выбросилась из 18-го этажа

2021-03-10 16:20

Еще новости в разделе "Украина"

Декретные и больничные в Украине пройдут масштабную верификацию

2021-03-11 21:40

Циклон с метелями и шквальным ветром: украинцев предупредили о резком изменении погоды

2021-03-11 21:20

В Киеве резко ухудшится погода. Водителей предупреждают о гололеде

2021-03-11 20:40

В Украине хотят изменить размер страховых выплат при ДТП: что нужно знать водителям

2021-03-11 16:20
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Декретные и больничные в Украине пройдут масштабную верификацию 2021-03-11 21:40
Циклон с метелями и шквальным ветром: украинцев предупредили о резком изменении погоды 2021-03-11 21:20
В Киеве резко ухудшится погода. Водителей предупреждают о гололеде 2021-03-11 20:40
В Украине хотят изменить размер страховых выплат при ДТП: что нужно знать водителям 2021-03-11 16:20