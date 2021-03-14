Украина Снег и ливни: где в Украине испортится погода

2021-03-14 12:00

Погода в Украине порадует потеплением только в ближайшие пару дней, однако затем температура воздуха начнет снижаться, и продолжит тенденцию до конца недели. Период с 14 по 21 марта принесет существенные осадки во многих регионах, местами ливни и снегопады. Ожидаются ночные морозы к следующим выходным почти везде, кроме южных областей.

Об этом говорится в прогнозе на неделю на сайте Sinoptik.

В Киеве первая половина будущей недели выдастся дождливой, а вторая - облачной, но иногда с прояснениями. Осадки ожидаются 14-15 и 17-18 марта. Температура воздуха в период с 14 до 16 марта будет довольно теплая, и столбики термометров днем поднимутся до +5... +7 градусов, а затем будет похолодание, и до следующего воскресенья станет 0... +2 градуса. 20 и 21 марта по ночам будет около -3... -4 градусов.

Во Львове осадки в виде снега и мокрого снега продлятся с 14 по 18 марта, после этого будет сухо. В среднем температура воздуха в течение недели в дневное время будет колебаться между +7... +1 градус. Ночные морозы будут со среды до воскресенья, но ниже -4 градусов не опустятся.

В Харькове с 17 по 19 марта будет идти мокрый снег, в остальные дни недели - без осадков. Столбики термометров 14 и 15 марта будут днем достигать +6... +7 градусов, после чего слегка опустятся, и к концу недели подойдут к нулю. В следующие выходные будут ночные морозы до -4 градусов.

В Одессе ливень пройдет 16 марта, а 17-18-го дождь будет несильным. Температура воздуха в течение недели составит +6... +8 градусов, а по ночам "плюсовые" значения останутся.

В Днепре в период с 16 по 19 марта - дожди, причем в среду осадки будут сильными. Температура воздуха 15-го порадует показателем до +10 градусов, но к концу недели снизится до +1 градуса. Ночные морозы будут незначительными, и ожидаются к следующим выходным.

В Запорожье будет лить с 16 по 18 марта, а в другие дни недели - сухо. Температура воздуха 14 и 15-го составит до +8... +11 градусов, затем чуть снизиться, а с пятницы опустится до +3 градусов в дневное время.

В Луцке дожди и мокрый снег будут чередоваться с 14-го и с 16 по 18 марта. В воскресенье днем столбики термометров покажут до +8 градусов, а с 15 и по 21 будут варьироваться между +5 и +1 градус днем. В пятницу и субботу по ночам опустятся до -5... -4 градусов.

В Луганске дождь пройдет 17-18 марта, а 19-го будет мокрый снег. Температура воздуха в течение недели ожидается в пределах +7... +2 градуса в дневное время, а по ночам редкие морозы будут не сильными - ниже -3 градусов столбики термометров не опустятся.

В Хмельницком сильные дожди будут 15-16 марта, а затем ожидается мокрый снег с 17 по 18 марта. Особо тепло не будет: если в воскресенье столбики термометров поднимутся до +6 градусов, то затем с понедельника и до конца недели будут колебаться в пределах +2... 0 градусов. Ночные морозы до -5 градусов начнутся с пятницы.

В Херсоне сильный дождь будет 16 марта, после чего осадки ослабятся, но продлятся еще 17 и 18 марта. В воскресенье ожидается до +10 градусов, а в понедельник потеплеет еще до +14 градусов. Далее по чуть-чуть температура будет опускаться, и к концу недели составит +6 градусов. На выходным по ночам ожидается 0 градусов.

В Чернигове с 14 до 18 марта будут лить дожди, местами довольно сильные, а затем до 21 марта осадки уже не ожидаются. Температура воздуха в воскресенье порадует показателями до +8 градусов, после чего столбики начнут постепенно снижаться до +2 градусов уже к следующему финалу выходных. 20 и 21 марта ночные морозы составят около -3... -4 градусов.

В Сумах неделя будет не без осадков, но сильные дожди не прогнозируются, а вот 19 и 20 марта ожидается снежок. Температура воздуха с 14 до 21 марта составит в дневное время около 0... +5 градусов, с тенденцией к похолоданию к концу недели. По ночам с пятницы по воскресенье - морозы до -4 градусов.

В Черкассах дожди зарядят в период с 15 по 18 марта. Температура воздуха с 14 по 17-е ожидается +9... +5 градусов, а с 18 по 21-е будет варьироваться между +3 и нулем. Ночные морозы (до -2 градусов) будут только в конце недели.