Украина Как изменится курс доллара в Украине: эксперты дали прогноз

2021-03-15 16:40

В Украине курс доллара продолжил плавно двигаться к отметке в 27,8 грн/$. Аналитики уверены, что до 18 марта эту черту преодолеть удастся. По данным НБУ, доллар сейчас стоит 27,73 грн.

"Панические настроения успели переместиться и на украинский рынок. Давление на нацвалюту сохраняется: провал переговоров с МВФ, неопределенность касаемо украинской экономики, а теперь еще активизация негативного внешнего фактора. Потенциал дальнейшего укрепления курса сильно ограничен. Ожидаем курс вблизи отметки в 27,80 грн/$", – заявил аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов озвучил еще более негативный сценарий. По его оценкам доллар подорожает до 27,85 грн/$. Эксперт напоминает: Министерство экономического развития оценило спад ВВП Украины в январе текущего года в 2,6-2,8%. Причина заключаетсяв локдауне и последовавшем адаптивном карантине.

"Следствием этого является низкая активность импортеров на межбанке, а пик налоговых выплат стимулирует экспортеров к продажам валютной выручки...Пределы укрепления гривни будет определять регулятор, который на прошлой неделе вновь вернулся на рынок с валютными интервенциями", – отметил аналитик.

Аналитик Forex Club Андрей Шевчишин отметил, что гривня продолжит держаться в диапазоне 27,7-27,8 грн/$. А его коллега Вадим Иосуб считает, что доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,8 грн. "Наличный доллар будет торговаться по 27,7/27,9 грн", – говорит эксперт.

Что повлияет на курс доллара в Украине:

неопределенность в переговорах с МВФ;

масштабные инвестиции в США;

позиция Нацбанка;

замедление экономики Украины.

Напомним, Нацбанк зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару 15 марта на отметке 27,73 грн/$. За выходные американская валюта подешевела на 1 копейку.